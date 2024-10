Si chiama Belvì Trail ed è un evento in mountain bike che ciascun partecipante interpreta come meglio preferisce, con spirito sportivo e quindi con un occhio all’orologio, oppure con spirito turistico, pernottando negli alberghi e nei b&b lungo il percorso. Tre percorsi di diversa lunghezza, 160, 190 e 230 chilometri, col tempo da gestirsi in totale autonomia, fidando sulla traccia gps e sulle istruzioni del quaderno di viaggio.

Il percorso non sarà segnalato e farà parte dell'avventura per ciascun partecipante scoprire di volta in volta la strada giusta seguendo la traccia gps che l'organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti pochi giorni prima della partenza, in modo che si parta alla pari, senza che nessun partecipante abbia avuto modo di studiare il percorso prima. Ogni quaranta o cinquanta chilometri si troveranno dei check-point presidiati dall'organizzazione e lì sarà possibile leggere l'andamento della percorrenza di chi precede, prendere acqua potabile, ricevere assistenza, fermarsi a riposare o a dormire al coperto e magari fare una doccia.

Dal momento che alcuni check-point saranno ubicati presso strutture ricettive (come l’hotel La Strega a Villanova Strisaili e il b&b Iradas a Lanusei) sarà possibile con un costo extra usufruire anche di un trattamento turistico, con cena, camera con bagno e colazione.





Si parte la mattina di venerdì 3 novembre dalcentro storico di Belvì, il grazioso paese della Barbagia attivo da anni nella promozione del territorio e della mountain bike. Gli atleti più veloci potrebbero impiegare meno di 30 ore anche per il percorso più lungo, i turisti occuperanno interamente i tre giorni del fine settimana. Non c’è un tempo massimo per completare il percorso e ciascuno si gestisce in totale libertà i tempi e i luoghi delle soste per mangiare e dormire, ma è obbligatoria la registrazione del passaggio presso i check-point.





Possono partecipare tutti coloro, anche semplici appassionati ed escursionisti non tesserati ad alcun ente, che consegneranno all'organizzazione nei tempi previsti il certificato medico, i propri dati e la quota di partecipazione (50 € per chi si iscrive entro domenica 15 ottobre, 60 € per chi si iscrive da lunedì 16 a domenica 29 ottobre). Il pernottamento, in sacco a pelo e materassino, sarà gratuito presso il quartier generale del Belvì Trail e presso i check-point.





Da Belvì si percorreranno sterrate, mulattiere e sentieri attraverso boschi di castagno, pascoli, leccete e praterie in quota, per arrivare nel paese di Villanova Strisaili (famoso per il record mondiale della longevità maschile) e da qui iniziare la lunga discesa verso il mare, con l’arrivo nella incantevole spiaggia di Orrì, a pochi km dalla città di Tortolì. Non mancheranno le attrattive storiche come il nuraghe visitabile più alto della Sardegna, a 1200 m di quota, ovili vecchi di secoli e oggi abbandonati in seguito all’evoluzione dell’allevamento, che non costringe più i pastori a vivere per mesi in solitudine in luoghi isolati, resti di antichi ponti in pietra su fiumi che nei periodi di piena diventavano un impetuoso ostacolo naturale altrimenti insuperabile.





Sono numerose le aree sarde coinvolte – Barbagia di Belvì, Gennargentu, Ogliastra interna, Ogliastra costiera e Barbagia di Seulo - tutte battute palmo a palmo alla ricerca dei sentieri più belli e della combinazione di percorsi per evitare quanto più possibile le strade asfaltate. Chi vorrà avere certificata la propria prestazione dovrà consegnare la traccia gps attiva (il file del gps che, come una scatola nera, registra esattamente il percorso svolto e dimostra che non è stato tagliato).





Il Belvì Trail è organizzato da Sardinia Biking (www.sardiniabiking.com), la società sarda di cicloturismo e mountain bike che vanta la maggiore offerta di escursioni e tour, in collaborazione con l’associazione sportiva Àcua Bentu Terra, il Comune di Belvì e il Centro Commerciale Naturale dello stesso paese. Caratteristico anche il trail pack che verrà offerto a tutti gli iscritti, con una scatola contenente prodotti alimentari delle aziende del paese.





Per chi arriva dalla Penisola o dall’estero l’organizzazione si avvale dell’assistenza di un tour operator che propone le soluzioni di viaggio più adeguate a ciascun partecipante.





Col Belvì Trail la Sardegna conferma la sua presenza attiva nel movimento italiano dei trail e del bikepacking, il viaggiare in bici, spesso in mountain bike, con borse specifiche senza l’uso di portapacchi. È un tipo di ciclismo in crescita anche presso i bikers sardi, stimolati dal fatto che da qualche anno si svolge con puntualità all’inizio della primavera il Sardinia Divide, la traversata della Sardegna in mountain bike da costa a costa (www.sardiniadivide.com) e, a primavera inoltrata, la MyLand MTB NON STOP (www.mylandbikefestival.it).

Quest’ultima dura quattro giorni e si svolge nella Marmilla, una subregione centrale dell’Isola, con la percorrenza di trail lunghi da 120 a 400 km.