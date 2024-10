Partirà il 2 aprile da Oristano (città europea dello sport 2019) il Grand Motor Trail 2019, il giro d’Italia (totale 1.600 chilometri) che unisce otto Città, Comuni e Comunità dello Sport Aces Europe 2019.

Il Grand Trail Motoristico, che sarà compiuto da una blasonata Sport Car e da due SUV “tender”, si concluderà il 13 aprile a Livigno e vedrà alternarsi per ogni tappa gli atleti olimpionici e nazionali aderenti al progetto “Allenarsi per il futuro”, l’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) per la formazione e l’inserimento al lavoro dei giovani promosso da Bosch e Randstad.

“L’opportunità di ospitare la prima tappa di questa prestigiosa manifestazione ci è stata offerta a Roma in occasione dell’assegnazione del titolo di Città europea dello sport – hanno sottolineato il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore allo sport Francesco Pinna -. Il Grand Motor Trail che nasce per unire le città italiane delle buone pratiche sportive e sociali, è stato inserito nel programma delle manifestazioni di questo ricco anno di sport. Da Oristano il trail motoristico raggiungerà Chianciano passando per Roma. Si toccherà poi la Comunità di Vallebona, Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e infine Livigno il 13 aprile. In ogni tappa ci sarà modo per conoscere meglio le città vincitrici scelte per la manifestazione e tra queste anche Oristano”.

I tedofori del Grand Motor Trail saranno: la campionessa di volley e medaglia d’oro, Rachele Sangiuliano, l’alpinista che ha scalato tutte le vette degli 8000 metri, Marco Confortola, la tennista vincitrice del Roland Garros, Mara Santangelo, l’olimpionica di ginnastica Daniela Masseroni, il campione di ciclismo su strada, Claudio Chiappucci, il pilota di velocità, Gian Maria Gabbiani e il campione del mondo di apnea, Mike Maric.