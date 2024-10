Prima il gol in Coppa Italia contro l'Udinese, poi quello in campionato contro il Genoa e, pochi giorni più tardi, la laurea in Psicologia. La settimana felice di Nicolas Viola ha raggiunto ieri il punto più alto, quando il centrocampista si è distinto per le sue prestazioni fuori dal campo.

In uno scatto condiviso sui social, che lo ritrae in posa davanti al Colosseo mentre indossa una corona d'alloro, il 10 rossoblù ha esternato tutta la sua soddisfazione: "Giungere a una meta non significa che si finisce di correre, ma che ci si prepara per un'altra, nuova; perché quando le gare sono con sé stesso esse non finiscono mai", ha scritto.

Un importante traguardo per il 34enne, che sta vivendo un momento d'oro. Sempre più centrale nel progetto di Ranieri, la sua classe e i suoi gol (3 nelle ultime 4 partite) stanno aiutando il Cagliari a risalire la china. Stavolta però, la rete più importante Viola l'ha siglata fuori dal campo, regalando una grande gioia a sé stesso e alla sua famiglia.