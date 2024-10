Simone Piroddu, il talentuoso atleta italiano di lotta, ha le sue radici nella vivace città di Sassari, dove è cresciuto in un ambiente sportivo di alto livello sotto la guida del padre e allenatore Mario Piroddu.

La passione per questo sport è una tradizione di famiglia, e il club Piroddu Extreme, fondato dal padre, è diventato il suo campo di battaglia personale, dove le ambizioni e il sudore si fondono per creare campioni. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il suo percorso, Simone non ha mai perso la sua determinazione. Dopo un duro infortunio al mondiale del 2023, ha intrapreso un intenso programma di recupero fisico e mentale per tornare in forma. Il suo costante allenamento mira non solo a ripristinare la sua condizione fisica, ma anche a rafforzare la sua mentalità vincente per affrontare le sfide future.

Il prossimo 25 e 26 ottobre 2024, Simone farà il suo atteso ritorno sul tappeto per rappresentare l'Italia nella categoria di peso dei 61 kg al mondiale che si terrà a Tirana, in Albania. Questo evento non è solo una prova personale per lui, ma anche un'occasione per dimostrare il suo valore e la sua determinazione incrollabile. Con il tricolore italiano nel cuore, Simone è pronto a combattere con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto fin dall'infanzia. La comunità sportiva sarda e l'intera Italia lo sosterranno calorosamente, augurandosi un grande ritorno sui tappeti di lotta e nuovi successi da celebrare