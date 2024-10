Gangneung, 24 apr. -(Adnkronos) - Arriva una doppia, dolorosa sconfitta per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali 2022 di doppio misto di curling di scena a Gangneung, in Corea del Sud. Sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre, il tandem tricolore formato Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) è uscito infatti battuto sia contro il Canada che contro la Scozia ed è ora chiamato all’impresa per centrare la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. Impegnati domani contro l’Olanda, Constantini-Arman dovranno cercare il successo per migliorare la quinta posizione attuale in classifica nel gruppo A in coabitazione con Danimarca e Repubblica Ceca.

Nella notte italiana la coppia guidata dal d.t. azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart è partita con il piede giusto nella sfida contro il Canada rubando la mano per ben due volte alla formazione nordamericana nei primi due end e portandosi sul 2-0. Nel terzo end è arrivato il pareggio e nei tre end successivi entrambe le squadre hanno tenuto la mano: l’Italia con un punto nella quarta e nella sesta ripresa, il Canada con due marcature nella quinta. Sul risultato di 4-4, gli azzurri hanno però subito due punti che hanno indirizzato fatalmente la gara con altre due marcature canadesi nell’ottavo, quando si è rischiato il tutto per tutto per agguantare il pari. Risultato finale dunque di 8-4.

Ben più complesso l’avvio contro la Scozia di Mouat-Dodds: 3 punti britannici nel primo end, due nel terzo e due nel quinto. Gli azzurri, in mezzo, provando a contenere con una marcatura sia nella seconda che nella quarta ripresa. Il passivo di 7-2 si alleggerisce negli ultimi tre end quando l’Italia accorcia prima sul 7-4 e poi, dopo il punto scozzese dell’8-4, con altre due marcature nell’ottavo end per il definitivo 8-6.