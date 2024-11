Ne aveva siglati 17 su 17 in Serie A Calhanoglu prima dell'errore ieri dagli 11 metri col Napoli. David Suazo si riprende così il primato di rigori trasformati senza fallire nella massima serie italiana: 14 su 14, tutti con la maglia del Cagliari.

L'ex attaccante rossoblù era infatti stato superato dal centrocampista turco, che era arrivato a trasformarne 17 fra Milan e Inter; ieri il palo ha negato al numero 20 nerazzurro la gioia del gol, concretizzando di fatto il primo errore in Serie A, al 18esimo tentativo.

Record che torna così in mano all'ex idolo della tifoseria sarda, capace di andare sempre a segno su penalty, da Livorno-Cagliari della stagione 2004/05 fino a Milan-Cagliari del campionato 2006/07. Una bella soddisfazione per il giocatore, che in quegli anni ha vissuto momenti eccezionali in Sardegna.