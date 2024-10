Con un gol del Crotone annullato al 90’ e un calcio di punizione dato in favore del Cagliari, ma non fatto battere, l’arbitro Tagliavento, con il triplice fischio, al 96° decreta la fine del match. Crotone-Cagliari termina 1-1.

Il risultato viene sbloccato al primo tempo dalla squadra di Zenga: il direttore di gara con l’aiuto del VAR concede un calcio di rigore ai padroni di casa, realizzato da Trotta, per un fallo di Faragò su Nalini.

I rossoblu al 47° restano in dieci per l’espulsione di Pisacane che entra a gamba tesa su Ricci: per il difensore è rosso diretto. Il Cagliari nonostante sotto di un gol e in dieci uomini riesce a siglare la rete del pareggio. E’ Cigarini, al 7’ di recupero, con un calcio di punizione dal limite, a riportare il risultato sul pareggio.

Nel secondo tempo il Crotone cerca il gol del vantaggio che arriva al 90’ quando Ricci crossa per Ceccherini che supera Cordaz con un colpo di testa. Tagliavento consulta il VAR per esaminare la posizione di partenza di Ceccherini e annulla la rete. Zenga prova a incitare i suoi, ma il Cagliari resiste agli attacchi.

La squadra di mister Lopez resta quintultima in classifica con 21 punti, il Crotone quartultimo a quota 19.

Prossimo match per la squadra sarda domenica 4 febbraio in casa contro la Spal, terzultima con 17 punti.





Foto Cagliari Calcio