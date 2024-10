Il Cagliari torna alla vittoria, nel giorno dell'esordio di Semplici sulla panchina rossoblù. Una partita sofferta, soprattutto fino al gol di Pavoletti che ha tolto tutte le paure che attanagliavano i giocatori del Cagliari. Il raddoppio su rigore di Joao Pedro qualche minuto dopo ha chiuso la gara, salvo poi essere un minimo riaperta quando Lykogiannis si è fatto espellere per doppia ammonizione ad un quarto d'ora dalla fine. Un risultato certamente preziosissimo in vista del proseguo del campionato.

LA CRONACA

Mister Semplici esordisce col 3-5-2: Cragno in porta, trio difensivo con Ceppitelli-Godin-Rugani, esterni Nandez e Lykogiannis, Nainggolan regista, Marin e Duncan mezz'ali, Joao Pedro e Pavoletti davanti.

Al 3' subito Crotone in attacco, cross in mezzo di Pereira e Di Carmine non arriva all'appuntamento col gol a porta vuota per un soffio. Al 5' lancio per Messias che si presenta davanti a Cragno, ma la palla finisce alta. Due ammoniti per il Cagliari nei primi 10': Ceppitelli e Lykogiannis. Rossoblù che si fanno vedere al 13' con un colpo di testa alto di Pavoletti. Al 20' altra grande azione dell'ex Ounas, palla dentro per Di Carmine ancora solo in mezzo all'area, ma ci mette una pezza Ducan che smorza per Cragno. Al 25' cross di Ducan, colpo di testa di Lykogiannis, palla fuori. Nel Crotone fuori due giocatori per infortunio in questo primo tempo. Quattro minuti di recupero ma non succede nulla, meglio il Crotone del Cagliari in questo primo tempo.

La ripresa inizia ancora col Crotone in avanti con un grande Ounas che procura l'ammonizione di Rugani. Al 48' colpo di testa respinto da Cragno in corner. Al 52' é Godin a salvare quasi sulla linea di porta con un colpo di testa risolutivo. Al 56' il Cagliari a sorpresa passa in vantaggio: cross di Lykogiannis e colpo di testa di Pavoletti che batte Cordaz. Al 58' calcio di rigore per il Cagliari per fallo di Magallan su Pavoletti: batte Joao Pedro e batte il portiere calabrese con un tiro imparabile. Al 66' palo di Ounas con un bel sinistro, con Cragno sorpreso. Al 75' espulso Lykogiannis per doppia ammonizione, altro fallo su uno scatenato Ounas. Arriva anche l'esordio di Asamoah che prende il posto di Joao Pedro, piazzandosi nel ruolo di Lykogiannis. Al 90' grande parata di Cragno su una punizione di Pedro Pereira, che sigilla la vittoria del Cagliari.

Foto da Facebook Cagliari Calcio