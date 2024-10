Cristiano Ronaldo è il vincitore dell'edizione 2013 del Pallone d'Oro. per CR7, 27 anni, èil secondo trofeo conquistato dopo quello del 2008. L'attaccante portoghese del Real Madrid ha superato Ribery del Bayern e Leo Messi del Barcellona che aveva vinto le ultime quattro edizioni del Pallone d'Oro.

Il talento portoghese ha detto dopo la premiazione "E' un momento molto importante per me, non riesco a parlare dalla felicità. Ringrazio tutti". Lacrime e abbracci al figlio, cos' Ronaldo festeggia l'ennesimo traguardo della sua straordinaria carriera.

Il riconoscimento di miglior allenatore dell'anno è andato al c.t. del Bayern pigliatutto Jupp Heinckes che ha superato Klopp del Borussia e Ferguson ex Manchester. Il gol più bello è invece quello che Zlatan Ibrahimovic ha segnato all'Inghilterra con la maglia della Svezia in un'amichevole del novembre scorso.