Il Cagliari rimonta due gol alla Cremonese, ottiene un preziosissimo pareggio in trasferta e scopre la nuova stella Yael Trepy, l'attaccante della Primavera che entra e segna il gol del definitivo 2-2.

Un primo tempo sciagurato del Cagliari che regala due gol ai grigiorossi prima con Mina, errore su Vardy che favorisce il gol di Johnsen, e poi con Rodriguez, 'liscio' che agevola il gol dello stesso Jamie Vardy. Complice anche delle scelte di formazione di Pisacane un po' cervellotiche, il Cagliari va sotto all'intervallo di due gol.

Nella ripresa è tutto un altro Cagliari, grazie anche agli inserimenti in campo dei vari Esposito, Mazzitelli, Obert, Kilicsoy e soprattutto Trepy; prima ottiene il gol che riduce le distanze con Adopo, poi segna con Esposito annullato per fuorigioco millimetrico e infine la pareggia nel finale col giovane ragazzo franco-italiano.

Formazioni

Cremonese-Cagliari 2-2 (2-0) Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Payero (47' st Grassi), Bondo (13' st Vandeputte), Johnsen (13' st Barbieri), Pezzella (13' st Zerbin), Bonazzoli, Vardy (47' st Sanabria) (16 Silvestri, 69 Nava, 14 Moumbagna, 20 Vazquez, 8 Valoti, 23 Ceccherini, 48 Lordkipanidze, 20 Vazquez, 30 Faye, 55 Folino).; ;All.: Nicola. Cagliari (3-5-2): Carpile, Luperto, Mina (1' st Esposito), Rodriguez, Zappa (37' st Trepy), Adopo, Prati (10' st Mazzitelli), Gaetano (20' st Kilicsoy), Palestra, Borrelli, Luvumbo (10' st Obert) (12 Sherri, 24 Ciocci, 3 Idrissi, 18 Di Pardo, 21 Cavuoti, 23 Pintus, 27 Lieta, 30 Pavoletti). All.: Pisacane. Arbitro: Bonacina di Bergamo. Reti: nel pt 3' Johnsen, 28' Vardy; st 5' Adopo, 43' Trepy. Angoli: 2-2 per i. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Borrelli, Bondo e Luperto per gioco falloso, Bonazzoli per proteste. Spettatori 9.961.