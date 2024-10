Il test amichevole in vista degli impegni che questa settimana vedranno gli azzurri scendere in campo per la Nations League, ha dato modo al Ct Roberto Mancini di sperimentare nuove soluzioni e testare altri giocatori.

Quella che ha esordito al Franchi di Firenze contro la Moldavia è stata infatti una formazione inedita: davanti il tridente Berardi-Caputo-El Shaarawy, a centrocampo e in difesa i giovani Locatelli e Mancini. Nell'arco dei novanta minuti gloria anche per Alessio Cragno: il numero 1 rossoblu, che ha saltato gran parte della passata stagione per infortunio, ha finalmente fatto il suo esordio in azzurro, subentrando al sardo Salvatore Sirigu, in forza al Torino, al minuto 67'.

Il portiere del Cagliari non ha nascosto la sua gioia al termine del match: "Un sogno diventato realtà", ha commentato sulle sue pagine social. Il match è terminato 6-0; segnali incoraggianti per il Ct, che da adesso potrà contare anche sull'affidabilità dei più giovani, pronti a stupire e a lottare per un posto in Nazionale.