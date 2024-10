La Dinamo Banco di Sardegna salterà anche la partita contro l'Happy Casa Brindisi. La Legabasket ha ufficializzato il rinvio del match in programma domenica prossima alle 20.30 al PalaPentassuglia. La squadra di coach Pozzecco è in quarantena da sabato scorso per decisione dell'Ats in seguito all'individuazione di un caso di positività al Covid-19 tra i giocatori e domenica aveva dovuto rinunciare al match contro Trento.

Il contagio sarebbe avvenuto nel corso della trasferta di martedì scorso, a Nymbruk, nella Repubblica Ceca, dove il Banco ha disputato la seconda gara del girone L dei playoff di Champions. Saltata la partita di oggi coi tedeschi del Bamberg, domani la squadra sassarese dovrebbe rifare i tamponi per capire se il positivo è soltanto uno e se l'emergenza è rientrata. In caso contrario, potrebbe essere a rischio anche la partita di ritorno col Bamberg.