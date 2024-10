Mister Ranieri schiera un 4-3-1-2 con Radunovic in porta, Zappa e Azzi sulle fasce, Altare e Dossena centrali, Deiola regista con Rog e Kourfalidis mezz'ali, Mancosu trequartista alle spalle di Lapadula e Pavoletti.

Avvio forte del match con un'occasione per parte nei primi 3', prima il Cosenza con Zilli, palla fuori, poi il Cagliari con Pavoletti, tiro ben parato a terra da Micai da buona posizione. Al 17' Zilli scatta sul filo del fuorigioco, super Dossena e calcia ma la palla finisce sull'esterno della rete con Radunovic attento sul palo: l'attaccante cosentino era però in fuorigioco. Al 18' spettacolare uno-due Azzi-Lapadula, tiro al volo dell'ex Modena e miracolo di Micai che devia quanto basta per evitare il gol! Al 24' arriva il gol del Cagliari: colpo di testa di Pavoletti e prodigiosa parata di Micai, ma arriva Lapadula che a porta vuota segna ancora. Al 30' Florenzi serve Marras, bel tiro a giro e parata in tuffo di Radunovic. Al 35' cross di Mancosu perfetto per Lapadula che invece che suonare di testa verso la porta avversaria la passa in mezzo ma nessun giocatore rossoblù riesce ad intervenire. Al 39' il Cosenza va vicino al pareggio con Cortinovis che da pochi passi non riesce a concludere di testa solo davanti alla porta di Radunovic. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio.

La prima conclusione verso la porta è di Pavoletti che però è scoordinato quando calcia col destro in area di rigore abbastanza libero da marcature, palla fuori. Al 56' Lapadula in tuffo di testa prende la traversa scheggiandolo, Cagliari vicino al raddoppio. Al 61' il Cosenza prende un palo con D'Orazio con Radunovic che esce male spalancando la porta al quasi gol cosentino. Al 63' fuori Pavoletti e Mancosu, dentro Luvumbo e Obert. Al 75' dentro Nandez e Viola, fuori Rog e Kourfalidis. Al 77' Calò salva sulla linea di porta un colpo di testa di Altare destinato alla rete. All'89' Lapadula ha la possibilità di chiudere la partita ma il suo sinistro scheggia il palo e finisce fuori. Al 90' il Cosenza ad un passo dal pareggio ma è prodigiosa e fortunata la deviazione di Zappa sul tiro di D'Orazio. Dentro Prelec per Lapadula nel finale.