Un dirigente della Torres è risultato positivo al Covid-19, lo ha comunicato la società rossoblu nella giornata di oggi. La gara di campionato contro la Nocerina, in programma domenica, è stata rinviata ufficialmente a mercoledì 21 ottobre, dopo la comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Giocatori, dirigenti e membri dello staff dovranno adesso sottoporsi ai tamponi, che verranno eseguiti a partire dalla prossima settimana.

"Nessun giocatore risulta contagiato o presenta sintomi ma, nell'ottica della prevenzione, abbiamo avviato tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del contagio in considerazione del viaggio da affrontare verso la Campania", aveva annunciato la società in una nota nelle scorse ore.