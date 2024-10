Fabrizio Corona, martedì sera, è stato ospite della trasmissione Avanti popolo, su Rai 3. Nel corso dell'intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo, però, non ha fatto nomi di ulteriori calciatori coinvolti nel caso scommesse.

Subito dopo l'ospitata, l'ex re dei paparazzi ha raccontato sui social di essere stato censurato dalla Rai, che non avrebbe trasmesso alcuni dei contenuti forniti da lui in merito alla vicenda e non gli avrebbe permesso di fare i nomi di tre calciatori e soprattutto di far sentire un audio nel quale quei giocatori avrebbero parlato di scommesse.

Gli stessi nomi, però, sono stati fatti da Corona a Striscia la Notizia, dopo che l'inviato Valerio Staffelli lo ha raggiunto per consegnargli il Tapiro d'oro.

Corona ha mostrato anche il filmato in cui si sentirebbero i calciatori parlare delle scommesse. Si tratterebbe di Stephan El Shaarawy e Federico Gatti, rispettivamente giocatori di Roma e Juventus e compagni in Nazionale, e Nicolò Casale, giovane difensore della Lazio.