Ampio turnover per mister Ranieri. In porta torna Radunovic, a destra Di Pardo ea sinistra Azzi, Wieteska e Hatzidiakos centrali, Makoumbou regista con Sulemana al suo fianco, Jankto a sinistra, Oristanio a destra e Petagna e Shomurodov coppia d'attacco.

La partita stenta a decollare , ritmi lenti anche a causa di due squadre rivoluzionate rispetto al campionato. Al 13' la prima conclusione per il Cagliari è di Oristanio che col sinistro non c'entra la porta dal limite dell'area. Al 17' Di Pardo è costretto ad uscire dal campo per infortunio, dentro Zappa al suo posto. Al 20' grande contropiede del Cagliari, Jankto serve un pallone in mezzo ad Oristanio che solo davanti al portiere spreca tutto calciando addosso all'estremo difensore bianconero. Al 23' ancora l'esterno offensivo in prestito dall'Inter sfonda a destra, resiste alla carica di un difensore ma calcia ancora una volta addosso a Okoye, con Petagna che reclamava la palla in mezzo. Al 30' altra grande chance per i rossoblù per passare in vantaggio: Petagna col tacco serve Shomurodov che calcio a botta sicura ma ancora una volta il giovane portiere dell'Udinese col piede respinge. Al 32' l'Udinese perde una palla sanguinosa, Oristanio si lancia verso la porta avversaria, calcia col sinistro, ma Okoye in tuffo sbarra la porta e devia in corner. È praticamente l'ultima vera occasione del primo tempo, col Cagliari che avrebbe meritato di essere in vantaggio .

All'intervallo Ranieri lascia negli spogliatoi Jankto, dentro Obert. Dopo tre minuti nella ripresa l'Udinese va in vantaggio con Lucca ma l'attaccante friulano è in fuorigioco e l'arbitro annulla. Al 51' ancora Lucca vicino al gol, colpo di testa che si stampa sulla traversa: l'Udinese è certamente tornata in campo meglio del Cagliari. Al 63' i friulani passano in vantaggio : cross di Thauvin e colpo di testa vincente di Guessand. Il primo tiro del secondo tempo di un Cagliari completamente diverso dalla prima parte arriva al 74', ma il sinistro di Petagna è facilmente bloccato da Okoye. Al 75' dentro Viola, Pereiro e Lapadula (all'esordio stagionale), ed escono Shomurodov, Azzi e Oristanio (completamente sparito nella ripresa). All'80' arriva il pareggio del Cagliari: calcio di punizione di Viola, tiro-cross che non viene toccato da nessuno e che si infila alle spalle di Okoye. Cinque minuti di recupero. Al 94' sponda di Petagna per Lapadula che colpisce una botta sicura ma il suo tiro è murato da un difensore bianconero. All'ultimo minuto di recupero punizione di Viola che però colpisce la barriera e finisce in calcio d'angolo. La partita finisce così e così si va ai supplementari .

Nel primo dei due tempi supplementari si ferma l’inerzia del Cagliari che praticamente torna a non spingere più. Al 100’ cross di Obert, colpo di testa di Lapadula che finisce alto. Il primo tempo si chiude così, con le squadre molto stanche. Entra anche Deiola per Sulemana. Al 120’, quando ormai sembrava tutto pronto per i rigori, arriva il gol di Lapadula che decide il match ancora una volta all’ultimo secondo!