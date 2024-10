L'Atalanta passa alla Sardegna Arena negli ottavi di finale di coppa Italia. I nerazzurri battono un buon Cagliari che però dura solo 45 minuti. Di Zapata e Pasalic i gol dei bergamaschi, entrambi nel finale di gara. La squadra di Gasperini ora troverà ai quarti la Juventus. Per il Cagliari il pensiero va ora al campionato con la sfida all'Empoli di domenica alle 18.

LA CRONACA

A dispetto dei rumors della vigilia, Maran porta in panchina il neoacquisto Birsa e mette Barella dietro le punte Pavoletti-Joao Pedro. Cigarini e non Bradaric in mezzo, mentre Romagna prende il posto di Klavan in difesa. Nell'Atalanta il trio Ilicic-Gomez-Zapata.

Dopo 40 secondi tiro di Gomez con poche pretese, Cragno blocca. Al 6’ colpo di testa di Ceppitelli, con Joao Pedro che non arriva all'appuntamento col gol per un soffio. Al 9’ gol giustamente annullato a Pavoletti per fuorigioco. Al 20’ Ilicic sfiora il palo con un destro ravvicinato: che brividi! Al 24’ pericolosa mischia in area rossoblù con Srna che salva sulla linea respingendo in corner. Al 28’ è invece Palomino a respingere quasi sulla linea un colpo di testa di Ionita. Sul capovolgimento di fronte Gomez crossa e prende la traversa. Al 39’ incursione di Toloi che però conclude alto. Allo scadere botta di Padoin da fuori e respinta di Gollini sulla quale si avventa ancora Padoin che conclude ancora, con Palomino a respingere nuovamente sulla linea. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa è del Cagliari la prima occasione al 54’ ma il diagonale di Pavoletti finisce a lato. Al 59’ colpo di testa alto di Zapata; il colombiano un minuto dopo supera Srna in velocità, conclude, ma Cragno è bravissimo a respingere col piede. Al 70’ sinistro da fuori di Ilicic e Cragno ancora è bravo a respingere in tuffo. Miracoloso il portiere rossoblù al 73’ quando respinge un tiro da sue passi di Zapata; Freuler sulla respinta conclude alto. Al 77’ palo di Ilicic dopo un bel contropiede, con Hateboer poco reattivo sulla respinta. All'88', dopo aver sprecato diverse potenziali occasioni i neroazzurri passano in vantaggio con Zapata, che di testa da due passi batte Cragno dopo un tiro al volo di Castagne. Il Cagliari esce dal campo e allo scadere Pasalic firma lo 0-2 finale.