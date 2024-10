Il secondo match valevole per la qualificazione alla fase finale della Coppa Davis vede in campo, nel Tennis Club di Monte Urpinu a Cagliari, Ji Sung Nam per la Corea e Gianluca Mager per l'Italia.

A vincere è proprio Magher, dopo due set tiratissimi in un'ora e 45 di gioco.

Il primo set vede l'italiano, all'esordio in maglia azzurra, un po' in difficoltà, con il coreano più reattivo. Col passare del gioco però, Mager, sanremese anche lui come Fognini, ha preso in mano le redini della partita e ha concluso il primo set sul punteggio di 6-3 in 26' di gioco.

Il secondo set è molto più tirato, il coreano prende subito un break e si porta avanti, l'italiano, però, peraltro anche con un problema muscolare, non si arrende mai e punto dopo punto riesce a rimontare e a vincere il set 7-5.