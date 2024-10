Si è chiusa alla grande la 98^ edizione del Giro d'Italia con la vittoria del favorito Alberto Contador che stacca il sardo Fabio Aru in classifica generale di soli 1'53'', terzo Mikel Landa.

L'ultima tappa Torino-Milano va al belga Iljo Keisse della Quickstep che batte Durbridge in volata all'arrivo.

In questo momento, in Corso Sempione a Milano, sono in corso le premiazioni. Straordinario i risultato dello scalatore di Villacidro, Fabio Aru, che per il secondo anno di seguito taglia il traguardo di Milano con la maglia bianca di "miglior giovane" e, dopo il terzo posto dello scorso anno, ha scalato un gradino in classifica promettendo faville per il 2016.