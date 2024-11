Il Cagliari ritrova il successo alla Domus contro il Verona e scaccia via - almeno per il momento - i fantasmi della zona retrocessione. Una vittoria di misura: è bastato il gol di Piccoli che ha raccolto un bel suggerimento di Felici per portare a casa tre punti e ottenere il terzo risultato utile consecutivo, dopo i pareggi con Milan e Genoa.

Un buon momento per i rossoblù che salgono momentaneamente al 12esimo posto in classifica, facendo un balzo importante e aumentando leggermente il divario dal terzultimo posto, occupato dal Como, grazie anche al pareggio proprio fra i lariani e il Monza, con le due compagini lombarde che portano dunque a casa un punto per parte, senza riuscire a smuovere particolarmente la propria classifica.

Una bella notizia per Davide Nicola, anche in vista delle prossime due settimane che vedranno i rossoblù impegnati in due sfide complicate contro Fiorentina e Atalanta, fra le squadre più in forma del campionato. Servirà un'impresa per portare a casa punti, ma proprio per questo fondamentale era arrivare al doppio scontro con un discreto margine sulle inseguitrici.

Non basterà, ovviamente, il successo di ieri ad uscire dai bassifondi, servirà continuità e molto passerà proprio da Roberto Piccoli, in crescita costante e al suo quarto gol in campionato.