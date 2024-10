Gianfranco Zola è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo ha ufficializzato la società rossoblù sul proprio sito dopo l'esonero di Zeman e il rifiuto di Zenga.

Come nelle favole. Sembrava scritto nelle stelle che, un giorno, Gianfranco Zola dovesse tornare a Cagliari nelle vesti di allenatore.

Magic box guiderà il primo allenamento della squadra il 28 dicembre nel centro sportivo di Assemini.

Quel giorno è arrivato e il Natale dei rossoblù sarà addolcito da una piacevole novità: il successore di Zdenek Zeman sulla panchina del Cagliari sarà Magic Box.

Il numero 10 di Oliena, da giocatore, ha deliziato i tifosi sardi trascinando il Cagliari alla promozione in Serie A nel campionato 2003-2004 e disputando proprio a Cagliari, l'anno successivo, la sua ultima stagione agonistica. 74 presenze e 22 gol in maglia rossoblu ma è molto di più quello che Gianfranco Zola ha fatto per il calcio italiano e non solo.

Trascinatore di Napoli e Parma negli anni '90, dal '96 al 2003 tenne banco a Londra dove scrisse la storia del Chelsea. Eletto dai tifosi inglesi miglior giocatore di sempre dei blues, ricevette dalla Regina Elisabetta la nomina a Membro dell'Impero Britannico, onoreficenza assegnata ai più meritevoli cittadini del Regno Unito.

Disputò 35 partite con la maglia della Nazionale prendendo parte anche ai Mondiali di USA '94 e agli Europei del '96.

Allenatore dal 2006, dopo le Nazionali U-21 e U-16, il West Ham e il Watford, da gennaio 2015 Zola sarà alla guida del Cagliari come era scritto nelle stelle perché questa è la sua terra, questa la sua casa e noi non vediamo l'ora di vederlo all'opera. Tanto lavoro da fare, per il nuovo mister, ma c'è tutto un girone di ritorno e oltre da affrontare. Ci fidiamo di te, forza Magic Box!