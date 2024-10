Colpo a sorpresa per La Dinamo Banco di Sardegna che, questa mattina, ha annunciato l’ingaggio, per la prossima stagione di Dwayne Evans.

Nato a Bolingbrook, Illinois, il 24 gennaio 1992, 2.01 centimetri per 104 chilogrammi, Dwayne è un’ala atipica: atleta rapido e dinamico, dalla doppia dimensione, a dispetto della sua stazza è capace di giocare sia in post basso che fronte a canestro e difendere su almeno tre ruoli.

Formatosi alla Saint Louis University, in Missourinelle stagioni da junior e senior fa parte del quintetto All-Atlantic 10 ed è MVP del torneo nel 2013. Nel 2015 arriva il primo contratto da professionista in Germania, che diventerà la sua casa europea per le successive quattro annate. Parte dalla seconda lega tedesca, in maglia Gladiators Trier ha una media di 15.7 punti e 8.6 rimbalzi per gara, le ottime prestazioni gli permettono di fare il salto in Bundesliga e firmare un contratto con i Giessen 46ers.

La stagione 2017-18 arriva la chiamata del Ludwigsburg, tra le file dell’MHP Riesen fa il suo esordio in Basketball Champions League, raggiunge le Final Four e conferma la sua costante crescita. Migliore ala forte dell’ultima regular season di BBL per valutazione (18.5), con i Ratiopharm Ulm vive l’anno della consacrazione: disputa le Top 16 di Eurocup e in campionato va nove volte oltre quota 20 punti realizzati, cinque le doppie doppie, crescono ancora le sue medie “tedesche”, a fine stagione sono 14.8 punti e 6.7 i rimbalzi.