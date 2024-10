Altro colpo di mercato della Dinamo Banco di Sardegna. La società del Presidente Stefano Sardara ha annunciato la firma di Curtis Louis Jerrells, play-guardia, 185 centimetri per 88 chilogrammi, reduce da due annate tra le file dell’Olimpia Milano.

Texano, classe 1987, cresce alla Del Valle High School dove, ancora oggi, quattordici anni detiene il record di punti segnati in una sola gara (47) e in una sola stagione (688).

Alla Baylor University, è il primo giocatore di sempre per partite vinte e giocate, guida per tutti e quattro gli anni i Bears nella classifica punti e assist. Dopo una breve parentesi tra Nba e D-League con San Antonio Spurs e Austin Toro, firma il suo primo contratto con il Partizan Belgrado.

Inoltre veste le maglie di Fenerbahce e Besiktas prima di approdare per la prima volta in Italia nell’agosto del 2013 alla corte dell’Olimpia Milano. Gioca con l’EA7 la sua quarta stagione consecutiva in Euroleague ed entra nella storia del club meneghino grazie al “the shot” di gara6 della finale scudetto 2014 contro Siena che consegnò lo scudetto alle scarpette rosse nella gara7 pochi giorni dopo.

Nella stagione 2014-2015 approda all'Unics Kazan, poi Galatarasay dove vince l’Eurocup e Hapoel Gerusalemme dove disputa la sua miglior stagione europea, trionfa in campionato, coppa israeliana ed è nominato nel primo quintetto dell’Eurocup.

Nel dicembre 2017 ritorna Milano con un biennale, vince il secondo titolo italiano e conferma tutto il suo valore superando nel finale della stagione 2018-19 i mille punti in maglia biancorossa.