Si è svolta a Sant'Angelo di Vado nelle Marche l'ultima prova del campionato italiano di Enduro, dove Claudio Spanu, oltre che piazzarsi al secondo posto nella classifica di giornata, è riuscito a ottenere la seconda piazza nella classifica generale.

E' stata una stagione esaltante, dove il pilota in forza al Motoclub Dorgali è riuscito a risalire le posizioni dopo l’avvio di campionato un po’ sfortunato, visti i problemi tecnici che lo avevano portato in quarta posizione a Ottobiano nella prima prova.

L'ultima gara, durata sei ore, partenza alle 9.34 e arrivo alle 15.15, era costituita da due prove speciali, un cross test che percorreva un campo e la parte alta di una collina e l'enduro test che si alternava tra strade e sentieri di montagna.

“Sia fisicamente che mentalmente ero al top – dice Claudio -. Ho tenuto testa fino alla penultima speciale, vincendo quattro prove su sei, ma all'ultima sono scivolato in un canale, perdendo secondi preziosi. Non importa ci siamo divertiti comunque e anche quest'anno ho dimostrato di meritare la maglia del Team Italia. Ringrazio Bet1128 il mio sponsor che da 3 anni mi sostiene nel mio girovagare per lo stivale”.

In tutte le gare il giovane conta sul meccanico Antonello Loddo e Mario Puggioni, entrambi di Dorgali.

Il vice campione italiano enduro under 23 ora pensa all'ultima prova degli assoluti d'Italia che si terrà il 18 ottobre a Borno, in Lombardia.

Inoltre, l’anno prossimo il giovane potrà farle il salto di categoria che lo porterà alla maturità e alla partecipazione al campionato italiano enduro under 23 con una moto di cilindrata 125. La passione di Claudio Loddo per le 2 ruote è stata tramandata dal padre Sandro: “Questo sport è molto costoso, in questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici,ripagati tutti dalla tenacia e dai risultati di nostro figlio, anche se mi rendo conto che più si va avanti e più risorse sono necessari per mantenere gli standard della categoria, se ci fossero altri sostenitori sarebbero ben accetti in quanto, per una famiglia normale come la nostra, i risultati ottenuti da Claudio sono già un ottimo traguardo, ma forse per la sua piena espressione nelle gare sarebbe importante un sostegno economico maggiore”.