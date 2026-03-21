Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari, che esce battuta dal Tardini contro la Cremonese e vede ridursi a tre punti il vantaggio sulla zona salvezza. La classifica offre scenari preoccupanti: sulla carta la Fiorentina potrebbe superare i rossoblù, mentre il Lecce ha ancora la possibilità aritmetica di agganciarli a quota 30. Tuttavia, i viola devono affrontare la stessa Fiorentina e i salentini il Lecce nelle rispettive gare, quindi nulla è deciso. Domani sarà più chiaro il quadro con le ultime partite prima della pausa playoff.

Il Cagliari, dopo la vittoria iniziale che aveva illuso tifosi e società, sta faticando a ritrovare ritmo: solo due punti nelle ultime sette partite, frutto di cinque sconfitte e due pareggi. Una fase difficile che ha visto anche la cessione di Luperto alla Cremonese, lontana dai pericoli di classifica.

La squadra riparte martedì da Assemini, ma Pisacane dovrà fare a meno di Caprile e Palestra, impegnati con la Nazionale, oltre a Kilicsoy e Obert per i playoff con Turchia e Slovacchia, e probabilmente anche Sulemana e Liteta con Ghana e Zambia. Buone notizie arrivano invece da Borrelli, in via di recupero, che potrebbe partire titolare contro il Sassuolo. Lo squalificato Dossena non sarà disponibile, mentre la squadra cerca soluzioni per risolvere i problemi offensivi evidenziati nelle ultime sette gare.