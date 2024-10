Da dimenticare, per la Dinamo Banco di Sardegna, la nona edizione del City of Cagliari. Dopo la sconfitta nella semifinale contro l’Olimpia Milano, i biancoblu di coach Gianmarco Pozzecco cedono 87-77 nella finale per il terzo e quarto posto contro l’Hapoel Gerusalemme.

Da segnalare le buone prestazioni di McLean (15 punti, 8 rimbalzi e 8 falli subiti) e Vitali (15 punti)

La cronaca: Pozzecco manda in campo Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Kattash schiera Feldeine, Braimoh, Zalmanson, Lockett e Brown. Avvio in equilibrio, Vitali guida i giganti, Bilan, Pierre ed Evans pronti, gli israeliani fanno girare bene la palla e si tengono sempre a contatto. Si passa da una parte all’altra del campo punto a punto, McLean bravo sotto le plance a trovare tiri liberi, Sorokas si accende dall’arco. Kupsas e Cousins nei secondi finali della prima frazione si portano a tre lunghezze di vantaggio, 23-27 dopo 10’. McLean autoritario nel pitturato si scioglie anche da fuori, Buccarelli in difesa rende la vita difficile all’attacco Hapoel, Brown e compagni faticano a tenere, Jerrels dopo qualche tiro impreciso si scalda. Blatt sa approfittare di una Dinamo che pasticcia un po’ e con un miniparziale personale di 8 punti firma il sorpasso (32-37). Pozzecco fa ruotare il quintetto affidandosi a Spissu, Vitali, Evans Pierre e Bilan. L’offensiva israeliana continua con Feldeine, Pierre dà la scossa con un gioco da tre tenendo e pronto a rimbalzo per servire la tripla a Vitali, che non sbaglia. Blatt risponde dall’arco per impedire il recupero, si va all’intervallo sul 40-45.

Alla ripresa l’assist di Pierre per Jerrells e la bomba di Vitali accorciano le distanze, Lockett e Zalmanson riallungano, botta e risposta dall’arco tra Vitali e Brown, l’Hapoel difende forte e costruisce bene in attacco scavando un vantaggio che con Kupsas dalla lunetta va in doppia cifra. Palle perse e tiri imprecisi inceppano l’attacco Dinamo, Brown e i suoi continuano la corsa, Sorokas trova punti dalla lunetta, Spissu negli ultimi secondi della frazione centra la tripla, dopo 30’ il tabellone dice 54-68.

Negli ultimi 10' di gioco Spissu gira l'inerzia della gara, Evans in contropiede e con un gioco da tre punti cerca di dare la scossa, il Banco recupera a rimbalzo, la panchina israeliana è nervosa e viene sanzionata con un tecnico. Il play sassarese dalla lunetta e Gentile dai 6.75 guidano la rimonta Dinamo, i giganti con i liberi di McLean si portano sul -4. Levi risponde con una tripla, l’appoggio di Gentile è per il -3. I minuti finali sono di lotta su ogni possesso, i punti arrivano dalla lunetta su entrambe le metàcampo, la Dinamo ne approfitta solo a metà e l’Hapoel mantiene il vantaggio. Nell’ultimo giro di cronometro Blatt e compagni incrementano ancora chiudendo per 77-87 e conquistando il terzo posto dell’edizione 2019 del City of Cagliari.

Dinamo Banco di Sardegna 77- Hapoel Jerusalem 87

Parziali: 23-27; 17-18; 14-23;23-19

Progressivi: 23-27; 40-45; 54-68; 77-87

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 8, McLean 15, Bilan 4 ,Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, Chessa, Evans 12, Magro, Pierre 6, Gentile 5, Maganza, Vitali 15, Jerrells 7. All. Gianmarco Pozzecco

Hapoel Jerusalem. Cousins 4, Rosenbaum, Blatt 13, Timor, Feldeine 5, Levi 9, Braimoh 15, Zalmanson 6, Ringvald, Lockett 10, Kupsas 10, Brown 15. Coach Oded Kattash