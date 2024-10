Altra battuta d'arresto per la Dinamo Banco di Sardegna. I ragazzi di coach Pozzecco sono stati sconfitti per 73-60 dall'Olimpia Milano nella semifinale della nona edizione del City of Cagliari.

Un risultato, tuttavia, che non rispecchia il reale andamento della gara, con i sassaresi che se la sono giocata sino alla fine con i milanesi allenati da coach Ettore Messina. Domani alle 18.00, la finale per il terzo è quarto posto con l'Hapoel Gerusalemme.