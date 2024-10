Cagliari nuovamente protagonista del mondo della vela. Dal 25 agosto al 20 ottobre, la città ospiterà cinque eventi internazionali con circuiti di regate Melges World League per le flotte Melges 20 e Melges 32 e due Campionati del Mondo per le stesse classi.

Gli eventi, organizzati dallo Yacht Club Cagliari, in collaborazione con il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna, avranno come centro logistico gli spazi dell'Autorità Portuale.

La presentazione degli eventi, alla quale ha partecipato anche Yuri Marcialis, Assessore allo Sport del Comune di Cagliari, si è tenuta questa mattina nell'Aula Consiliare del Palazzo Civico di via Roma. “L'Amministrazione Comunale – ha spiegato l'Assessore Marcialis - ha da subito puntato su questo tipo di eventi. La vela è lo sport marittimo principale della città, che per l'ennesima volta ci porta al centro dell'attenzione del mondo velistico. Stiamo portando aventi il progetto di modificare Marina Piccola in funzione della vela e degli altri sport marittimi”.

Il Presidente dallo Yacht Club Cagliari, Alberto Floris, ha spiegato quanto impegno ci sia voluto per organizzare questo tipo di manifestazione sportiva: “il nostro Club, grazie alla passione e alla dedizione di tutti i soci, è operativo ormai da più di un anno per organizzare queste regate. Cagliari sarà lo sfondo di importanti gare internazionali e ospiterà personaggi pluripremiati di fama mondiale nel mondo della vela. È un onore poter accogliere questi sportivi e far conoscere loro la nostra città”.

All'orizzonte numeri importanti per Cagliari che si prepara ad ospitare atleti di quindici nazioni per un totale di oltre trecento persone coinvolte in ciascuna delle regate.

È intervenuta alla conferenza stampa Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autorità Portuale della Sardegna, sostenendo quanto questi eventi si possano sposare con altre attività del territorio. Infatti in concomitanza delle regate, sbarcheranno nel porto di Cagliari numerose navi da crociera, i cui ospiti potranno godere delle gare di prestigio che il litorale cagliaritano ospiterà.

“Mai nessuna città italiana – ha concluso Stefano Bareggi di Melges World League - è riuscita a organizzare cinque eventi di tale importanza concentrati in due mesi. Il mondo della vela è grata a Cagliari per l'ospitalità che ci riserverà nuovamente”.

Il primo appuntamento degli eventi Melges è fissato per il 30 agosto, quando sarà protagonista la flotta Melges 32, che rappresenta la tappa finale del circuito Melges World League e definirà il vincitore della Melges 32 World League 2018.

Dal 17 al 20 ottobre, ultima competizione, si terrà la gara tra i top team della classe Melges 32, per la sfida del proprio Campionato del Mondo.

Tra i campioni delle regate, saranno presenti Pietro D'Alì, Lorenzo Bressani, Flavio Favini, Gabriele Benussi, Massimo Gherarducci, Daniele Cassinari, Michele Paoletti, Francesco Ivaldi e Edoardo Bianchi.