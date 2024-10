Cagliari e Cigarini ancora insieme. Il rinnovo era nell'aria, ma l'accordo arriva in maniera particolare: tutto su WhatsApp.

Lo scambio di messaggi tra il presidente Giulini e il regista è tutto in un tweet del patron rossoblù intitolato "deal done", affare fatto. Parte il presidente (in inglese): "Abbiamo un accordo?". Risponde il giocatore: "Sì lo abbiamo". "Grande Ciga, con te siamo in buone mani, anzi in piedi buoni", la replica del numero uno della società. E Ciga ci sta: "Grazie pres, un mattoncino è messo".

Poi Giulini: "Ti aspetto domani per la firma". Seguito da un emoticon di Cigarini con l'occhiolino. Il giocatore è arrivato in Sardegna due stagioni fa. Nel 2017-2018 sembrava sul punto di partire, ma poi ha ripreso il comando delle operazioni a centrocampo e guidato la squadra verso la salvezza giocando quasi sempre da titolare. Ora la conferma: Ciga e Cagliari insieme per il terzo anno di fila.