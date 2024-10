Nella serata delle stelle Nicolò Barella è stato l'unico calciatore italiano a figurare fra i 30 candidati al pallone d'oro, posizionandosi al 27esimo posto. Del centrocampista sardo e della sua crescita ha parlato l'ex compagno ai tempi del Cagliari Luca Cigarini.

"Barella l’ho conosciuto all’inizio della sua carriera quando eravamo insieme a Cagliari. L’ho visto crescere, si vedeva già allora che aveva qualcosa di speciale e particolare", ha detto Cigarini intervenuto a Radio Serie A.

"Era ancora molto grezzo - ricorda -, però aveva quel qualcosa che pochi calciatori hanno. Ha avuto un’evoluzione step by step in una grande squadra come l'Inter ed è cresciuto tantissimo".