Fabio Aru (Astana Pro Team) ha vinto in solitaria la prova in linea da Asti ad Ivrea (Gran Piemonte, 236 km) laureandosi Campione italiano. il corridore sardo ha preceduto sul traguardo Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Rinaldo Nocentini (Club-Sporting/Tavira). Aru ha attaccato all'inizio della salita nell'ultimo giro del circuito, guadagnando 30 secondi sugli avversari, mantenendoli anche in discesa e nel tratto finale di pianura che portava al traguardo di Ivrea.

Subito dopo il traguardo, il nuovo Campione italiano ha dichiarato: "Sono davvero felice e anche molto emozionato perché ho vissuto dei momenti difficili quest'anno. Ringrazio la mia famiglia che mi è stata sempre vicino. La tattica era questa: dovevo attaccare subito ai piedi alla salita. È andato tutto come previsto. Inizialmente il Tour de France non entrava nei miei piani però dopo l'infortunio abbiamo deciso di tornarci e sono felicissimo di andarci con la maglia Tricolore e la forma che ho adesso".

RISULTATI FINALI

Gara in linea Professionisti Maschile (Gran Piemonte)

1 - Fabio Aru (Astana Pro Team) - 236 km in 5h52’31”, media 40,168 km/h

2 - Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 40"

3 - Rinaldo Nocentini (Club-Sporting/Tavira) s.t.

