Il Chievo batte il Cagliari 1-0 con il gol dell'ex Gobbi dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa e condanna i rossoblu all'ennesima sconfitta in trasferta, stavolta moderata nel punteggio, ma pur sempre sconfitta. E' il quarto ko nelle ultime 5 partite. Una squadra, quella sarda, rattoppata in tutti i reparti vista l'emergenza infortuni, con Rastelli che ha rivoluzionato anche l'attacco, senza riuscire a dare la spinta giusta alle manovre offensive. Situazione che sta diventando complicata, anche per il tecnico che ora rischia anche la panchina.

LA CRONACA

A sorpresa Rastelli ha inserito nell’undici titolare Giannetti e Farias in attacco al posto di Sau e Borriello, confinati in panchina, con Di Gennaro trequartista. Difesa totalmente d’emergenza con Bittante a sinistra, Ceppitelli adattato a destra e Salamon-Bruno Alves in mezzo. Nel Chievo c’è Guzman al posto di Birsa sulla trequarti e Spolli al posto di Dainelli squalificato dietro. In avanti Floro Flores, che lascerà il posto a Meggiorini dopo pochi minuti per infortunio, e Pellissier.

Il primo tempo è davvero poca cosa. Il Chievo sembra poterci provare di più, ma Storari è abbastanza inoperoso. Dall’altra parte il Cagliari fraseggia bene specialmente con Farias e Di Gennaro, ma anche Sorrentino non si sporca mai i guanti. Primo tempo davvero primo di spunti.

Nella ripresa invece la partita si sblocca quasi subito con l’ex Gobbi che dopo 7 minuti porta in vantaggio i suoi: dopo un rimpallo vinto il terzino clivense scambia con un compagno, un uno-deu che lo porta davanti a Storari, battuto con un rasoterra. Il Cagliari non dà segni di grande reazione dopo la rete gialloblu, anzi in alcuni elementi insorge anche un nervosismo non nuovo quando la situazione si mette male. Rastelli inserisce Melchiorri, Isla e Borriello al posto di Giannetti, Salamon e Di Gennaro e prova a sparigliare un po’ le carte per svegliare i suoi. L'arrembaggio finale è guidato da Farias che ha anche qualche buona occasione, ma nulla che possa permettere ai suoi di pervenire al pareggio. CHIEVO-CAGLIARI 1-0.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Izco; De Guzman (dal 28’st Rigoni); Pellissier (37' Inglese), Floro Flores (8' pt Meggiorini). A disp.: Seculin, Confente, Frey, Sardo, Cesar, Costa, Jallow, Parigini. All.: Maran

CAGLIARI (4-3-1-2): Storari; Ceppitelli, Bruno Alves, Salamon (25’ st Isla), Bittante; Barella, Munari, Padoin; Di Gennaro (34' st Borriello); Farias, Giannetti (21’ st Melchiorri). A disp.: Rafael, Colombo, Briukhov, Biancu, Oliveira, Sau. All.: Rastelli.

Arbitro: Claudio Gavillucci di Latina

Marcatori: 7’st Gobbi (C)

Ammoniti: Bittante, Radovanovic, Ceppitelli, Spolli, Munari, Cacciatore.

Esplusi: -

LE PAGELLE