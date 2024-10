Il Cagliari vince 3-0 a Verona contro il Chievo, sfata il tabù Bentegodi sponda gialloblù e riparte con il piede giusto in campionato. I rossoblù, dopo un avvio stentato, chiudono i conti già nel primo tempo grazie alle reti di Pisacane, Joao Pedro e Ionita. Vittoria importantissima per i ragazzi di Maran che ora raggiungono a 33 punti Genoa e Parma. E martedì, alla Sardegna Arena, arriva la Juventus.

LA CRONACA

Mister Maran preferisce Thereau a Birsa accanto a Joao Pedro in avanti, con Barella trequartista.

Al 7’, Cacciatore liscia l’intervento, Meggiorini ne approfitta e scarica un tiro ravvicinato che Cragno respinge in corner. Avvio tutto di marca Chievo, col Cagliaro sempre a rincorrere. Al 17’, però, vantaggio, a sorpresa del Cagliari: cross di Pellegrini, inserimento da dietro di Pisacane che di testa trafigge Sorrentino. Al 27’ errore di Thereau che innesca Stepinski, ma il suo tiro da fuori è ben parato da Cragno.

Al 33' è Joao Pedro a raddoppiare per il Cagliari: azione personale straordinaria di Barella che salta tutti e poi serve un cioccolatino al brasiliano che con un destro piazzato insacca alle spalle di Sorrentino. Al 38’ palo del Chievo con Stepinski su colpo di testa.

Al 43’ tris del Cagliari che chiude il match: cross di Cacciatore dalla destra e colpo di testa in tuffo di Ionita. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa dopo nemmeno un minuto altra azione strepitosa di Barella che salta gli avversari senza problemi, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Al 52’ Chievo in dieci per l’espulsione di Depaoli per doppia ammonizione. Al 59’ botta di Leris dal limite dell’area e grande risposta di Cragno. Al 72’ Cerri, entrato da poco al posto di Thereau, va vicino al suo primo gol in campionato, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato.

Partita che si trascina stancamente verso la fine visto che il Cagliari ha chiuso i conti già nel primo tempo.