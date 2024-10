E' "perfettamente riuscita" l'operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, a cui si è sottoposto l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro.

A comunicarlo è il Cagliari Calcio in una nota sul proprio sito, spiegando che "i tempi di recupero per la piena ripresa all'attività agonistica sono stimati in circa 7 mesi".

Il difensore della Juve Giorgio Chiellini, ospite della stessa clinica, ha visitato a Pavoletti. Il capitano bianconero è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Pavoletti ha scherzato sui social, dove ha condiviso una foto col collega: "Oh Chiello stai calmo...non mi devi marcare anche qui...Va bene che il ginocchio è nuovissimo...ma tanto ci vediamo presto in campo, promesso".