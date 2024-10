Gianfranco Zola potrebbe essere individuato dalla dirigenza del Chelsea come nuovo direttore tecnico. A rivelarlo è il periodico brittannico The Sun, che apre ad un ritorno a casa per l'ex giocatore che ha vestito la maglia dei blues dal 1996 al 2003.

Il numero 10 di Oliena potrebbe essere scelto per fare da tramite fra il mister Antonio Conte e Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich, patron del club londinese.

Zola prenderebbe così il posto del nigeriano Michael Emenalo, che ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana.