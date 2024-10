Il Chelsea ha vinto l'Europa League grazie al 4-1 rifilato ai cugini dell’Arsenal nella serata di ieri.

I blues sono passati avanti grazie ad un bel colpo di testa di Giroud al 49′, undici minuti dopo Pedro ha raddoppiato e ancora Hazard, su calcio di rigore, ha messo a segno il tris dopo cinque minuti. La risposta dell’Arsenal è arrivata al 69′ con Iwobi. Ma Hazard ha firmato presto la doppietta personale chiudendo la partita.

Un risultato straordinario del club londinese, che vale anche il primo titolo in carriera per il tecnico dei blues, l'italiano Maurizio Sarri. Ma il grande successo della squadra inglese è dovuto in parte anche al grande lavoro svolto dietro le quinte dall'olianese Gianfranco Zola, che con l'arrivo di Sarri ha ricoperto il ruolo di vice allenatore. Per il sardo è il primo trofeo da allenatore, da giocatore vinse a Stamford Bridge la Coppa d'Inghilterra (1996-97, 1999-2000), la Coppa di Lega inglese ('97-'98), la Charity Shield (2000), la Supercoppa Uefa (1998) e la Coppa delle Coppe (1997-1998).