La 12^ giornata di Serie A si chiude col sorriso per i tifosi del Cagliari che assistono all'impresa sportiva compiuta dai propri beniamini tra le mura del San Paolo di Napoli, dove i rossoblu rimontano per ben due volte lo svantaggio chiudendo il match in parità contro gli azzurri padroni di casa.

L'eroe di giornata si chiama Diego Farias, attaccante brasiliano classe 1990, arrivato a Cagliari ad agosto in prestito dal ChievoVerona.

I rossoblu entrano in campo col piede sbagliato così che Higuain prima e Inler poi non perdonano gli errori degli ospiti portando i partenopei in vantaggio per 2-0 nei primi trenta minuti (11', 30').

Il Cagliari, solo allora, trova la lucidità di reagire al pressing napoletano con Ibarbo che accorcia le distanze al 38'.

A inizio ripresa sale in cattedra Farias che fissa il risultato in parità al 47': 2-2.

Tempo un quarto d'ora e il Napoli si fa ancora sotto con De Guzman che mette a segno il 3-2, ma sei minuti più tardi ancora Farias batte Rafael marcando la doppietta personale e chiudendo la partita sul 3-3. Il Cagliari, così, porta a casa un importante punto mantenendo le distanze dagli ultimi posti in classifica.