Terminato il girone di andata per il Champions Cup, siamo al giro di boa e adesso rimangono nove giornate per potersi giocare tutte le possibilità di salvarsi, andare alla Champions Group, vincere lo scudetto.

Nel gruppo Over di Serie A la Red United si tiene a +3 su I Guardiani mentre in quello Open l’Atletico Pirri usufruisce della sconfitta di Dema Costruzioni e va in fuga.

Nel Girone Over del campionato cadetto si registrano due pareggi tra Fil’e Ferru e Karalis e tra Il Drago e Ichnusa i quali consentono a quest’ultima di laurearsi campione d’inverno con un punto di vantaggio sulla compagine di Massimiliano Massidda. Nel raggruppamento Open la squadra de I Mercenari col 4 a 0 rifilato al Real Pauli (che perde il 2° posto a favore di Atletico Pauli) sembra aver già chiuso i giochi.

In Serie C1 il raggruppamento Open vive di un equilibrio disarmante con Banda Ferrero, AC Picchia, e FC Shardana tutte e tre in testa tallonate da Arancia Meccanica. Decisamente meno equilibrata la situazione nel raggruppamento Over dove il Defensor 78 sta facendo il buco dietro a sé favorito anche da qualche passo falso delle concorrenti vedasi il ko di Sporting Sirboni contro FC Sa Punta.

Black&White è campione d’inverno nel raggruppamento Over di Serie C2 e allunga sulla diretta inseguitrice vale a dire Calcio CDL sconfitta contro Viktoria F.C. che beneficia dei tre punti per prendere il 2° posto solitario. Lava e Cuce United è invece campione d’inverno nel girone Open, la squadra di Atzei approfitta tra le altre cose del ko sorprendente di Spartak Pirri contro gli AC Cendiamoli.