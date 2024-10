Alcune indiscrezioni provenienti dal mondo del calcio lasciano trapelare la volontà del presidente del Cagliari Massimo Cellino di acquistare lo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia. La notizia è riportata dal portale di informazione Reggionline, secondo il quale la società rossoblù potrebbe acquistare lo stadio della Reggiana che è ora in mano al curatore fallimentare (dove attualmente gioca il Sassuolo, in serie B) partecipando ad un’asta con base fissata a 3,6 milioni di euro.

Si tratterebbe di un’ipotesi seria o dell’ennesima provocazione del patron del Cagliari?

Queste le parole riportate dall’articolo di Reggionline:

“REGGIO EMILIA - E' fatta, il Sassuolo giocherà allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia quando l'anno prossimo disputerà il campionato di serie A. Il presidente della Reggiana, secondo quanto scrive la Gazzetta di Reggio, ha in tasca l'accordo anche se solo lunedì sera ci sarà l'ufficializzazione.

L'unico intoppo, che non manderà a monte la trattativa comunque, è che il Cagliari è disposto a comprare dal tribunale lo stadio mettendo sul tavolo i 3,6 milioni di euro indicati come prossima base d’asta. Alcuni uomini di fiducia di Cellino verranno a Reggio per verificare la possibilità d’acquistare dal tribunale lo stadio. Ma intanto l'intesa con il Sassuolo è cosa fatta. Secondo quanto riporta la Gazzetta l'affitto biennale dello stadio sarà di 20mila euro a partita (in totale 380mila euro). La gestione dei bar (tribuna, curve ma sarà introdotto anche un servizio nei distinti) sarà tutto a favore della Reggiana, così come alla società granata sarà riservata una porzione di spazio per gli sponsor. Le opere di miglioria saranno a carico del Sassuolo, tranne per quelle permanenti che potranno essere al 50%. Il Sassuolo, ovviamente, si accollerà tutti i costi degli steward e più in generale della gestione delle partite.

Nel caso il Cagliari compri lo stadio, Barilli si ritroverà a gestire un accordo d’affitto biennale con il Sassuolo avendo, però, un nuovo padrone: non più il tribunale di Reggio bensì il Cagliari. Spetterà a Barilli far coincidere le esigenze delle due società di serie A e della Reggiana. L’idea che lo stesso presidente granata ha ipotizzato è una Reggiana che gioca sempre in anticipo oppure destinata a tornare al Mirabello".

