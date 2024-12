Se non è un record poco ci manca. In sette anni alla presidenza del Brescia, Massimo Cellino ha cambiato 21 volte l’allenatore. Alcuni sono stati mandati via e poi richiamati ma l’ex patron del Cagliari non ha perso la fama di mangia allenatori, già nota ai tempi rossoblù.

È di oggi la notizia dell’esonero di Rolando Maran e dell’arrivo sulla panchina delle Rondinelle di Pierpaolo Bisoli, una vecchia conoscenza del Cagliari: negli anni ’90 ha vestito la maglia rossoblù con oltre 100 presenze e nel 2010 è stato scelto proprio dall’allora presidente Cellino come nuovo allenatore, prima di essere esonerato dopo 12 partite.

A proposito degli esoneri, come riportato dal sito Bresciaingol.it, due anni fa in un’intervista, Massimo Cellino disse: “Non so spiegare questa storia degli allenatori. Ho anche provato a farmi psicanalizzare. La verità è che se cambio è solo per il bene della squadra”.