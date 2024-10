E' stato pesantemente contestato dai tifosi dei Leeds United dopo l'ennesima sconfitta in campionato, così ha deciso di mollare. L'avventura di Massimo Cellino in Inghilterra pare essere terminata dopo il 2-0 rimediato dai suoi contro il Blackburn in Championship, la seconda categoria inglese.

Il pubblico gialloblu ha invitato il patron italiano a vendere la società, scontento dei risultati delle ultime giornate. I Leeds, che sono al 17° posto in classifica, contano 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

"Dopo il tempo, la fatica e l'emozione che ho dato al club per provare ad andare avanti, mi ha fatto molto male ascoltare i tifosi cantare in quel modo durante l'ultima partita. Non mi resta che fare un passo indietro" ha detto Cellino.

"I tifosi, è chiaro. credono che non sono più la persona migliore per questo lavoro e per la prima volta sto iniziando a pensare che abbiano ragione".