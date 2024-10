C'è una Torres che vola e fa sognare i tifosi. E' bene dirlo: sono solo quattro le gare disputate in campionato, la stagione è lunga e imprevedibile, ma l'avvio dei rossoblù è stato esaltante sotto ogni punto di vista. Dopo i primi due successi è arrivato il roboante trionfo nella straisolana, per di più a Olbia: uno 0-3 nel segno del capitano, Gigi Scotto, che dopo due anni di vicissitudini è tornato protagonista e sta trascinando i suoi a suon di gol.

Poi il test Carrarese, mercoledì al Vanni Sanna, e anche stavolta bottino pieno: 2-0, Ruocco e Scotto, poi Zaccagno, protagonista fra i pali con il rigore parato nella ripresa. Dopo le critiche e l'esonero della stagione passata Greco ha ripreso in mano il timone, e non è mai stato così saldo al posto di guida.

La stagione era iniziata con entusiasmo già dal mercato estivo, culminato con l'acquisto di Mastinu, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. Alla coppia Scotto-Diakite, in attacco, si è aggiunto Fischnaller, la difesa si conferma compatta e rocciosa, il centrocampo fluido e imprevedibile. Ci sono tutti gli ingredienti perché la stagione possa regalare grandi soddisfazioni.

Bisognerà capire come la squadra reagirà ai fisiologici momenti di flessione. L'obiettivo, adesso, è confermarsi e continuare a crescere. Domenica la trasferta a Sestri Levante, contro i liguri che per ora hanno raccolto soltanto tre punti in classifica e vorranno risalire la china dopo la sconfitta di misura contro il Pescara secondo.

Un importante banco di prova che potrà dire tanto sul livello di maturità dei torresini, che dopo i difficili impegni dell'ultima settimana sono chiamati a saldare il posto in vetta e regalare ancora una gioia al proprio pubblico.

