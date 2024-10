«In relazione a quanto riportato in data 28 dicembre dal quotidiano “Il Mattino di Napoli-Avellino”, e ripreso da diverse testate nazionali e regionali, che riferiscono di presunte denunce giunte alla Procura Federale della Fip da alcuni club della serie A - tra cui Sassari - sul caso del tesseramento dell’atleta della Sidigas Avellino Patrick Young, la Dinamo Banco di Sardegna comunica di non aver mai avanzato né formalmente né informalmente alcun dubbio, tantomeno denuncia, presso la Procura Federale né altro organismo, sulla vicenda che in queste settimane è oggetto di verifica da parte delle autorità preposte».

Lo si legge in un comunicato stampa della Società del presidente Stefano Sardara.