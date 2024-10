La panchina di mister Lopez aveva già rischiato di saltare la settimana scorsa dopo la sconfitta contro il Torino, questa volta il patron del Cagliari Massimo Cellino ha esitato qualche ora prima di prendere la decisione più amara. L'annuncio dell'esonero è stato reso pubblico verso la mezzanotte di ieri con un comunicato stampa sul sito della squadra.

Una sola vittoria nelle ultime 6 gare era un risultato troppo duro da digerire così, Cellino, ha richiamato sulla panchina rossoblu Ivo Pulga, già esonerato lo scorso 18 febbraio.

"Una decisione triste ma necessaria" ha dichiarato Cellino "bisognava dare un segno di cambiamento perché la situazione si risolva al più presto e il Cagliari riesca a raggiungere la salvezza che insegue".

"Scelta quanto mai dolorosa per quanto Lopez ha dimostrato fino ad oggi come professionista e uomo, e in passato da bandiera e capitano della squadra." recita il comunicato ufficiale "La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli rivolge il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera."