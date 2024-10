«Questo evento nasce per avvicinare grandi e piccoli a un nuovo sport». È questo l’obiettivo della Società Cooperativa Siendas di Thiesi che, nell’ambito della seconda edizione dell’evento “Immotivato e misterioso come il cielo e la volta stellata” ha promosso per venerdì 27 luglio dalle 16.00, in località Giavattari, “Il battesimo dell’acqua”.

L’iniziativa avrà luogo grazie anche al supporto degli istruttori di canottaggio e tavola da sup della “Canottieri Tula Elettra a.s.d”. Prevista una prova di breve durata. Maggiori informazioni ai numeri 3483542631 e 3498311073, all’indirizzo di posta elettronica siendas.scarl@gmail.com, oppure nelle pagine Facebook e Instagram della cooperativa Siendas.