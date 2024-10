Risultato entusiasmante per il team Nox Oceani al Campionato del Mondo RS Aero di Calasetta: Andrea de Matteis, portacolori dello Yacht Club Cala dei Sardi, vince la categoria Youth, è il primo assoluto tra gli italiani e chiude in quinta posizione overall Aero6. A pochi punti di distanza l’altro atleta Nox Oceani in gara, Francesco Columbano, che si posiziona 13esimo in classifica generale.

Una grande soddisfazione, per il team Nox Oceani, per lo Yacht Club Cala dei Sardi e per l’Italia in generale, considerato che alle regate del Campionato del Mondo hanno partecipato ben 136 concorrenti da 19 paesi, suddivisi nelle varie categorie. Andrea De Matteis e Francesco Columbano hanno ben figurato e si sono distinti per capacità tattiche in tutte le condizioni meteomarine che si sono verificate nelle 12 prove sui 5 giorni di regata. De Matteis, giovane timoniere del team, ha totalizzato una serie di risultati molto positivi, tra cui due primi posti, e se non fosse stato per una squalifica nella prova numero 8 probabilmente sarebbe riuscito ad ottenere un piazzamento migliore.

"È stato un bel Campionato, i ragazzi si sono divertiti e sono riusciti a mettere a frutto i tanti mesi di allenamento» spiega il coach Camillo Zucconi. «La classe degli RS Aero è molto ben organizzata, la barca diverte, plana ed è tecnica quanto altri monotipi. Ora proseguiamo gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti e del prossimo Campionato del Mondo previsto per agosto 2024 in Svezia. A breve inseriremo altri due atleti che dall’Optimist inizieranno a correre in categoria RS Aero5: Salvatore Garippa e Riccardo Serra inizieranno il loro percorso nella classe".

"Siamo felici di questo straordinario risultato - raccontano i due skipper - che arriva grazie anche a tutto il supporto del team di cui siamo parte. Ora ci aspetta il Campionato del Mondo di RS21 che si svolgerà a Porto Rotondo a fine settembre, ce la metteremo tutta, non vediamo l’ora!", concludono Andrea de Matteis e Francesco Columbano.

Nox Oceani è una realtà che si sta distinguendo nel panorama velico sardo. Fondato nel 2021 da Francesca de Natale Sifola Galiani ha lo scopo di unire l’amore per la vela, l’impegno sociale e il rispetto per l’ambiente. I giovani atleti sono i primi testimonial, e portano nei più importanti campi di regata internazionali il messaggio della sostenibilità ambientale.