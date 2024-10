Goldentyre Sardegna Rally Race, unica tappa europea del Campionato del Mondo Rally Raid, che fino al 7 giugno ha attraversato l’Isola passando anche per i meravigliosi scenari dell’entroterra in una mozzafiato Mountain to Coast si è conclusa oggi in Ogliastra con la quinta tappa Arbatax – Arbatax.

E’ stata la Tappa più corta del Rally e anche la più panoramica, degna conclusione della 9a edizione del Rally Mondiale di Bike Village.

90 sono i piloti che hanno preso il via della quarta Prova del Campionato mondiale di Cross-Country Rally, alla quale seguiranno la tappa del Chile e quella del Marocco.

La gara di oggi. La classifica modificata durante la notte, così come le penalità “scontate” al termine delle penultima tappa, e una partenza per l’ultima frazione con una diversa chiave tattica, più critica, non hanno impedito a Juan Pedrero di applicare l’imperativo tattico messo in atto nelle ultime due giornate del Rally di Bike Village. Attaccare!

Il Rally è stato troppo elevato agonisticamente per mandare in scena delle finezze tattiche. Un finale magnifico, lungo piste fatte da poco tempo in mezzo alla radura disboscata. Una volta era una foresta impenetrabile.

È così che Juan Pedrero, 38enne catalano di Canet del Mar, si aggiudica l’edizione 2016 del Goldentyre Sardegna Rally Race. Cinque partecipazioni, un podio e un’occasione sfumata all’ultima tappa, ma in questa edizione in testa dalla fine della quarta tappa al termine di un’esecuzione capolavoro, oggi Pedrero porta la Sherco ufficiale a un successo importantissimo.

Sul podio di Arbatax, sullo sfondo del mare azzurro della Sardegna, accanto a Juan Pedrero salgono anche Xavier de Soultrat, l’avversario numeo uno di Pedrero, e il collega spagnolo Armand.