Al via la quarta edizione consecutiva dei campionati sardi assoluti di tennis del 2024, con circa duecento partecipanti già confermati e iscrizioni ancora aperte. La competizione dedicata ai giocatori affiliati ai circoli della Sardegna si svolgerà per la terza volta consecutiva sui campi in terra battuta di Monte Urpinu presso il Tc Cagliari.

Cinque titoli saranno in palio: singolare maschile e femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto, con un montepremi totale di 5.000 euro. Le partite si disputeranno dal 9 al 22 dicembre per determinare i nuovi campioni, dopo che Nicola Porcu e Barbara Dessolis si sono aggiudicati la vittoria lo scorso anno.

Entrambi i giocatori locali cercheranno di difendere il titolo, con Dessolis che punta a conquistare il quinto successo consecutivo agli assoluti dopo una brillante stagione in Serie A1. Quindici giocatori di seconda categoria si sono già iscritti al torneo singolo maschile, tra cui Alessandro Mondazzi, ex campione italiano under 14 e membro del club organizzatore.

Tra i partecipanti di categoria 2.4, insieme a Porcu c'è Matteo Mura, suo avversario nella finale dell'anno precedente. Nella competizione femminile, oltre a Barbara Dessolis, parteciperà anche sua sorella Marcella. Inoltre, come consuetudine, durante gli Assoluti verranno anche assegnati i titoli nelle categorie di terza e quarta, permettendo ad alcuni amatori di fregiarsi del titolo di campioni regionali.