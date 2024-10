Nella sede di Sky Sport è in corso la stusura del calendario della Serie A, con il Cagliari ovviamente ancora protagonista dopo l’undicesimo posto dello scorso anno.

La squadra di Rastelli inizierà subito forte con la partita all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per la prima giornata e quella a San Siro col Milan alla seconda.

Poi, per la prima alla Sardegna Arena alla terza giornata, ci sarà il Crotone di Davide Nicola.

Queste le parole del presidente Giulini, presente all’evento: “Un calendario non certo semplice. Solitamente Juve e Milan sono squadre che si preferisce affrontare alla fine. Le giocheremo in trasferta entrambe, poi alla terza inaugureremo lo stadio in casa. Approfitto per ringraziare i colleghi che ci hanno permesso di fare le prime due in casa e anche il Crotone, che ha accettato di fare le prime due in casa. Lo stadio? Abbiamo già iniziato col manto erboso e siamo certi di farcela. Speriamo bene anche per l’agibilità, ma siamo fiduciosi”.