E' stato pubblicato il calendario ufficiale della Serie A 2022-2023. Una stagione che vedrà il ritorno del Cagliari nel palcoscenico più importante del calcio italiano.

C'è grande attesa, in queste settimane, rispetto al mercato dei rossoblù neopromossi in Serie A, che si presenteranno allo start del nuovo campionato il 1° agosto contro il Torino in trasferta.

La prima in casa sarà contro l'Inter, il 27 agosto. Il 3 settembre, gli uomini di Ranieri saranno in trasferta a Bologna, il 17 settembre alla Unipol Domus contro l'Udinese. Il 24 sfida con l'Atalanta a Bergamo; tre giorni dopo, il 27, la gara contro il Milan di Leao in Sardegna.

La settima di campionato vedrà il Cagliari impegnato contro la Fiorentina in trasferta il 1° ottobre, l'8 arriverà la Roma nell'Isola. Il 22 la Salernitana in trasferta, il 29 il Frosinone in casa.

A novembre le sfide con il Genoa in casa (il 5), la Juventus a Torino (il 12) e il Monza in casa (il 26).

Il mese di dicembre vedrà Pavoletti e compagni a Roma contro la Lazio il 3 e contro il Sassuolo in casa il 10. Il 17 dicembre si va a Napoli per affrontare i campioni d'Italia e il 23 a Verona per giocare contro l'Hellas. Si chiude il 2023 contro l'Empoli in casa il 30.

Il 2024 inizia contro il Lecce in trasferta il 7 gennaio, il Bologna arriva il 14 alla Domus, il 21 gennaio sardi in trasferta a Frosinone, il 28 arriva il Torino.

Il 4 febbraio la Roma in trasferta, l'11 la Lazio in casa, il 18 trasferta in Friuli contro l'Udinese, il 25 sbarca il Napoli in Sardegna.

Il 3 marzo i rossoblù in trasferta a Empoli, il 10 si gioca contro la Salernitana in casa, il 17 a Monza e il 30 in Sardegna contro l'Hellas.

L'Atalanta sbarca a Cagliari il 7 aprile; una settimana dopo, il 14, Lapadula e i suoi dovranno vedersela con l'Inter a San Siro. Il 21 la Juve in Sardegna, il 28 appuntamento col Genoa al Ferraris.

Il 5 maggio Lecce in casa, il 12 a Milano contro i rossoneri, il 19 il Sassuolo in trasferta. L'ultimo atto del campionato sarà in casa, contro la Fiorentina.